〈失業白領的職場漂流〉白領的慘澹世界 慘淪隨時可拋的免洗餐具

有什麼事情比失業更慘？就是當找工作逐漸變成你的「正職」，你的「求職」成了另一群人的商機。一群所謂的「顧問」蜂擁而上，提供各式求職服務，當你花了大筆時間與金錢後，卻發現從前的白領生活早已回不去了，甚至只能端端盤子、打打零工，靠微薄收入與先前存款勉強支撐生活，甚至一家生計。

美國知名作家芭芭拉．艾倫瑞克為了體驗白領失業要重新就業是否真的難如登天，刻意改了名字、捏造履歷，偽裝成高年級求職者，花了 11 個月親身走了一遭。原本他預期，白領工作不會如藍領的職場生活一樣苛刻。結果，卻是大錯特錯。

失業老鳥欺菜鳥 慘淪待宰肥羊

他將自己偽裝成處於「過渡時期」的中年婦女，甚至聘請了幾位「職涯教練」協助自己找工作。沒想到，這些教練其實也是待業許久的求職者，有的連自己的面試自我介紹都沒準備好，有的刻意拉長諮詢與修改履歷的時間，只為在一來一往的過程多賺點服務費用。

經過職涯教練「指導美化」過的履歷投遞出去後，卻總是石沉大海、音訊全無。接著，他又聽取建議進行形象改造，卻得到讓自己看起來像患有結核病的妝容，還得再花一筆錢購買顧問推銷的化妝品。

儘管如此，芭芭拉依舊不屈不撓，一路奮發積極求職，每天花大量時間坐在電腦前投遞履歷，參加經理人訓練班、求職見面會等，卻發現各種看似有所幫助的求職課程與交流，只是讓人耗費更多心神、金錢與時間。忙了近一年下來，四處奔波、積極求職的芭芭拉，最終還是沒找到工作。

噢，不！其實有人要雇用他，但這名雇主聲稱的「工作」，是個連健保、底薪都沒有，以直銷方式拉下線、賣保險的組織。另外，還有化妝品公司邀他當銷售顧問，但前提是得花一千九百美元，先買下一堆未必能順利賣出的化妝品。

員工淪為企業隨時可拋棄的免洗餐具

你以為，這場看似荒謬的求職之旅，或許是芭芭拉個人條件的問題。其實不然，他在這場失業白領求職之旅的遭遇，並非特例。芭芭拉在求職過程中，認識許多待業白領比他更年輕，在企業界經歷顯赫，管理過不少職員、處理過龐大財務、完整執行過重要專案，甚至在大受表揚後，無預警被要求捲鋪蓋走路。

這些失業者大多是被裁員或被開除，而非自願落到這種境地。這群人歷經和他一樣的求職過程，努力投遞履歷、花錢上各種求職課程，但過了幾個月、甚至一兩年後，卻連一份工作的邊都還沾不上。

更令人怵目驚心的是，這些失業者正是以往穩定支撐美國經濟與社會運作的中產階級。他們曾對人生懷抱期望而成長，以為努力工作會獲得安逸的物質生活作為報償。到頭來，他們曾引以為傲的專業與職涯，卻被部分企業視為隨時可拋的免洗餐具。

當然，並非每位失業的專業人士都必須考慮找個謀生工作，至少不是馬上就這麼做。芭芭拉觀察，許多求職時遇到的人，都已從職業生涯中累積了足夠的資產，可以讓他們輕鬆撐個一、兩年，即使同時還掏錢出來給職涯教練和職業仲介公司也沒問題。其他人則利用各種不同的策略來維持中產階級地位：他們把持家無業的配偶送出去加入低薪的勞力市場、放棄了只和奢侈沾上一點點邊的享受，例如外食和其他的娛樂活動、在自家前院變賣珍愛的家當，或在網路上拍賣、搬到比較小的房子。

52 歲的約翰．皮爾仁是被裁員的資訊科技業人士，有兩名年幼子女，他這樣形容他的家庭努力苦撐下去的情形：

我們限制多久出去一次，而且停用信用卡。很幸運地，我們的房貸還滿低的（一個月大約 650 美元）。問題比較大的是水電瓦斯費，費率一漲再漲。我們把窗戶打開，減少使用冷氣。我們為了孩子保留有線電視，還有方便求職的高速網路。

皮爾仁 5 歲大的孩子必須上托兒所，一個月要花 125 美元。他太太有一份「裝填信封」的臨時工作，夫妻倆現在和許多上班族夫婦一樣，分配時間來照顧小孩：「我顧白天，她顧晚上。」

除了縮減支出，政府提供的失業保險金是失業者可以先依靠的救濟，但這保險只提供原來薪水的 60%，而且 26 週後就中止。2004 年，360 萬失業的美國人在尚未找到工作前，失業救濟金就用完了，而當這種情況發生時，即使是中年人也都轉向父母求救。

45 歲、從事通訊業的希拉蕊．麥斯特，一場大病使她暫時不能找工作，因而搬回父母所住的城鎮。「如果沒有我的家人，」她說：「我一定早就流落街頭了。」以前做行銷的史提夫，考慮要學些有關酒的知識，以取得在一家高級餐廳當服務生的資格，他打算放棄目前月租 845 美元的公寓，改租一間附有廚房設備的房間。「我只需要一個可以讓電腦充電的地方就可以了。」他也坦承：「我的家人都還在幫我。否則我幾乎就要流落街頭了…… 但他們一直在問：『你到底怎麼了？就去找個工作，任何工作都好。』」

再會了白領生活！如今只剩 8 美元時薪

經過一段時日後，這些背負著家庭生計、求職費用等龐大壓力的前白領勞工，最終只得打零工、從事勞動工作。例如，上述放棄月租 845 美元公寓的史提夫試過大賣場沃爾瑪，但發現「對一名專業人士來說，這是很艱苦的工作。他們找的是薪水很低的人，例如一個小時 8 塊錢。」

只是，失業的時間愈久，找到適當工作的機會就愈小，而且像「業務助理」、「接駁巴士司機」或「服務生」這樣的工作，對履歷中愈來愈大的空窗期來說，也不是什麼吸引人的紀錄。同時，失業者的年紀必然已經過了職業吸引力的高峰，現在這高峰大概在 30 多歲左右。

更糟的是，這些人一旦找到了服務生或業務「助理」的工作後，在聯邦政府的眼裡就不再是「失業」的一員了。就整個大社會而言，案件結束，問題解決了。

至於那群前白領員工，一旦掉進低薪、謀生工作的陷阱裡，留在那裡的機會就很大，曾經努力爬上去的社經地位不斷下墜，永遠無法翻身回到原來的世界。

歡迎來到白領階級的慘澹世界。