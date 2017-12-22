2035機車全面電動化必然跳票?

電動車輛發展協會 創會理事長 周卓煇

政黨二次輪替，新政策失效，人民未享乾淨能源之福，卻已百般蒙受空污、霾害之苦，更不談缺電的陰影威脅；為拆東牆補西牆，還是 “放屁安狗心?”，日前，賴揆開了一張長期支票，宣佈：2035 年，機車全面電動化，2040 年，汽車全面電動化；以下，大家且用幾個事實來檢視，便可知悉，新政府開出的這張支票，會是什麼票?



一、2000 年，第一次政黨輪替，扁蓮執掌政權，由其環保署長開出第一砲，打算 "砲決" 台灣傲視全球的【電動機車國家政策】；之後，【電動機車國家政策】空轉 8 年， 害慘了電動機車業者，徹底破壞了初具規模的產業鏈；結果，大陸急起直追，單單一年的銷售，就有 3 千萬輛，產值最少 5 千億；這一次，台灣失去了經濟翻身的大好機會；這一次，台灣也輸掉了環境戰役，氣喘兒童只剩下移民或繼續氣踹的路，傷透了許許多多為人父母的心！NGO 組織，原本將台灣 【電動機車】的推動，當作是全球的榜樣、標竿，特邀工研院推派代表，成為特使，每隔一年，到 NGO 報告台灣 【電動機車】推動的進展；結果，正要上昇的台灣形象，遭到新政權給 "腰斬"；哭吧！台灣。



二、2016，第二次政黨輪替，蔡陳上台，以 “一例一休” 冷爆歹戲，對抗 “一帶一路 "的願景格局；再” 親自" 鎖國 "，單挑沒有準備好的 “新南向”，自絕於全球主要經濟體之外，讓台灣遙望 600 兆的歐亞非經濟大平台而不可及；對外經濟崩壞之際，仍不忘積極對內整肅；透過“年金改革”，首先鬥臭了教師與公務人員，也有效的將重要人才往外趕，充分體現了“內鬥內行，外鬥外行” 的醜陋；當然啦，上層救經濟無方的時候，處在政權下層的公教人員，自然要被推出去 “頂罪” 或“處斬”，以洩民怨? 安撫人心?



三、2035 年的時候，賴揆會在哪裡? 蔡總統還在當總統嗎？別鬧了！賴院長。

請你們告訴台灣老百姓，18 年後，是別人在當院長，總統也是別人在幹，那你又如何為承諾承擔?



請你們告訴我們，17 年前，你如何對為民進黨扁蓮政權積極幹掉 【電動機車國家政策】道歉、負責?

喪失吸一口乾淨空氣卑微權利的人民，如何藉由轉型正義向國家求償?

遭致錯誤政策破壞，慘賠的環境產業業者，如何藉由轉型正義申請國家賠償?



誠實一點，2035 機車全面電動化是不可能的！如果你有花 5 年的時間，認真去思考，認真去推動，你就不會講這樣的話；還是，這僅僅是政治語言？而且，你真認為台灣人民很好騙? 你的主要用意，應該是為了轉移現在民眾對空污、PM2.5 的不滿，不是嗎？轉移綠能來不及取代核能的錯誤政策，掩飾火力發電救援導致空污加劇的難堪，不是嗎？請你誠實說，台灣或許還有機會。

