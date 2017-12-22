雙11購物節以來，強勢市場出列！

雙 12 購物節買基金也優惠 基金平台推單筆 0 手續費搶市 新聞來源: 鉅亨網 2017/12/12 今年是國內基金平台業者蓬勃發展的一年，除了低手續費、電子下單等受到國內投資人喜愛，不定期推出的 0 手續費優惠也讓投資人再省荷包錢。鉅亨基金交易平台繼 1111 光棍節推出定期定額 0 優惠後，1212 再推單筆 10 萬以上即享 0 手續費優惠，讓年底投資人為布局之際，省下一筆不小的費用。

雙 11 狂歡節的熱度從網路購物延燒到基金投資，鉅亨基金交易平台為了響應購物節活動，同步釋出手續費優惠。其實投資與購物還真有許多相似之處，當你購物時無非就是想要買到自己最喜歡、最適合的商品，如果還有折扣，那就更棒了，換成投資，不是也一樣嗎？

但大多的投資人都會有個疑問，如果我現在要投資基金，哪個市場最有機會呢？就讓我們先來回顧一下最近哪些市場表現最強勢，再從中尋找投資契機。

1. 雙 11 節以來，強勢市場有哪些？

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2017/12/18；取 2017/11/10~2017/12/18 間之數據；採用希臘雅典 ASE 綜合指數、美國道瓊工業指數、紐西蘭 NZX 流通 50 指數、瑞士 SMI 指數、葡萄牙 PSI20 指數、泰國曼谷 SET 指數、印尼雅加達綜合指數、伊斯坦堡全國 30 指數、西班牙 IBEX35 指數、德國 DAX 指數；匯率升貶指對美元表現；股市總報酬指以美元計算的報酬率，計算公式為 (1 + 原幣股市表現)*(1 + 匯率升貶) -1；各指數此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

上表整理了雙 11 購物節以來 10 大強勢市場的表現 (取 2017/11/10~2017/12/18 期間)，並按照股市表現 ( 原幣 ) 排序。以原幣的角度來看，近期以歐、美市場表現最為亮眼。歐洲股市主要受惠於經濟數據強勁，根據彭博資料顯示，最新的歐元區綜合採購經理人指數為 57.5 高於前期的 56.0，顯示歐洲景氣持續熱絡，有利歐洲股市表現，希臘、瑞士、葡萄牙、西班牙、德國股市皆走高；美國股市則受惠於川普稅改與強勁的勞動市場數據，支持股市維持好表現，上漲 5.9%。

除了股市漲跌外，匯率的升貶也會影響投資績效，為了能比較匯率對於投資績效的影響，我們將所有市場以美元為基準重新計算股市總報酬，我們發現在這段期間，大部分市場的匯率皆對美元升值 (印尼盾除外)，在加計匯兌收益後，使得換算成美元的投資績效得以提高，其中又以泰銖、瑞士法郎、歐元對美元升值幅度較大，造成原幣與美元之間的績效表現差異更明顯，舉泰國為例，泰國股市上漲 2.0%，泰銖對美元升值 1.5%，使得換成以美元計算的股市總報酬為上漲 3.6%，匯率升值貢獻極大。

2. 雙 11 節以來，各產業類股表現

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2017/12/18；取 2017/11/10~2017/12/18 間之數據；各類股採標普 500 指數，並使用美元計算總報酬；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國經濟持續穩健復甦，再加上稅改、升息以及購物旺季等議題，使得近期整體股市皆表現不錯，大部分的產業皆有逾 2% 的漲幅，其中又以消費類股與金融類股表現最為亮眼。

從 11 月 11 日開始至年底，各種購物節慶輪番上陣，如雙 11 購物狂歡節、感恩節、網路星期一、雙 12 購物節以及即將到來的聖誕節等。鉅亨基金交易平台認為，在網路購物節與傳統節慶雙雙加持下，有利消費者購物與送禮需求提升，刺激消費增長，消費類股將是最直接受惠的產業，從上圖可看到近期的非核心消費與核心消費類股皆表現不俗，分別上漲 8.8% 與 6.0%；

另外，聯準會 12 月的升息，讓銀行的借放貸利差得以擴大，有利銀行股獲利，使得近期金融類股上漲 6.5%；原物料類股與醫療保健類股近期也維持穩健上漲的走勢，分別上漲 4.1% 與 3.7%，原物料受惠於全球經濟復甦與川普擴大基礎建設等議題，醫療保健類股則有人口老化的題材支持。

鉅亨投資策略

消費旺季到，聚焦消費型基金

即將到來的聖誕節假期，預期購物、送禮等需求將會提升，有利消費類股表現，建議投資人可瞄準相關基金佈局。

經濟穩健，核心資產首選美國

美國仍為世界經濟的龍頭，加上川普稅改過關斬將以及強勁的勞動市場數據，看好未來美國經濟持續向上，是基金投資中不可或缺的核心資產。

人口老化題材，生技基金有機會

已開發國家人口老化已是現在進行式，且人口老化比例只會越來越高，對於醫療保健及生物科技的需求將越來越高，自然有利相關類股長期走勢，建議投資人可佈局生技基金

鉅亨精選基金

>> 景順消閒基金 A 股 美元

>> 安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 瑞銀 (盧森堡)- 生化股票基金 (美元)

延伸閱讀

>> 科技股太貴？買生技基金吧！

>> 消費旺 美股續漲

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@fundsyes.com

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30