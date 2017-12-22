【安聯投信】年底交易偏淡 生技長線投資價值浮現

◆ 安聯生技觀測指數維持於 6 分

儘管美國今年新藥通過狀況樂觀，加上企業併購議題與本益比低廉，推升生技基本面展望，提高中長線佈局價值。然接近年底，交易相對平淡，使得 NBI 生技指數技術面與資金面中短期偏弱，短線整理可能性提高。根據彭博資訊統計至 12 月 21 日，NBI 生技指數今年以來累積漲幅為 21.66%，近期出現小漲。安聯 12 月《生技觀測指數》維持於 6 分陰天區，基本面保持正向看法，技術面指數年線有支撐。

安聯《生技觀測指數》自 2013 年 8 月推出，從三大面向、五大指標等短、中、長期角度觀測生技產業投資前景，總分最高 10 分，每月發布觀測結果並以晴雨表反應投資前景。觀察近期，由於技術面及資金面偏弱，使得生技指數表現落後，且接近年底，預期短線上，交易可能更趨清淡，持續整理可能性大。12 月生技觀測指數來到 6 分，基本面仍為正向評級。

安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，生技產業年底交易平淡，生技與醫療保健基金持續流出，使得 NBI 生技指數面臨季均線壓力，幸好指數年線有撐。就基本面來看，他指出，FDA 審核新藥速度加快，美國政策對新藥研發支持不變，有利產業基本面；而本益比持續在長期平均之下，相較於美股大盤及大型製藥股，生技投資價值依然突出。

許志偉表示，由於 FDA 審核速度超乎預期，今年以來已有 42 件新藥獲得核准，大幅超出去年整年及長期平均的 29 件水準，而市場預期，2018 年將有 30 件以上新藥核准；政策對新藥研發支持不變，有利產業基本面。而免疫學療法、基因療法等癌症創新持續發展，可望帶動成長動能。

此外，許志偉表示，美國稅改法案已經通過，等待總統川普簽署，觀察 2005 年布希時代海外資金匯回的稅務假期曾激勵不少生技產業併購案，此次亦可望激勵併購動能。他表示，美國大型製藥業在海外持有上兆元現金，自 8 月份生技龍頭吉利德 (Gilead) 宣布購併 Kite，藉由 CAR-T 療法強化其癌症藥品的產品線後，又在 12 月 7 日宣布以 5.67 億美元收購 Cell Design Labs，藉此取得 CAR-T 療法的新技術。這項收購是架構在 Gilead 先前已 120 億美元併購 Kite 之上，Kite 原本就投資 Cell Design Labs 約 12.2% 股權。

許志偉表示，其他企業亦陸續傳出併購消息，包含 10 月 26 日 CVS 以溢價 11% 收購 Aetna；11 月 2 日 Mallinckrodt(學名藥) 以溢價 52% 收購 Ocera(慢性肝炎)；11 月 17 日 CanniMed 以溢價 6% 收購 Newstrike 等，日前還傳言 United Therapeutics(肺高壓) 可能被收購，因此 2018 年併購活動可望持續熱絡。

就評價面觀察，許志偉表示，S&P 500 生技指數 (大型生技股) 預估本益比約 15.15 倍，在長期均值 (15.93 倍) 之下，具投資價值。

展望後市，許志偉表示，美國稅改法案待總統川普簽署生效後，可望帶動大型製藥生技公司將海外現金匯回，投入研發、併購來提升新產品線和未來營收，且海外盈餘匯回一次性優惠稅率將驅動生技公司匯回，可望延續併購動能。在操作策略上，短期加碼中型生技、以癌症、血液、罕見疾病；中長線持續看好癌症和罕見疾病表現，建議投資人可持續定期定額或逢回分批投資，參與機會。

1. 新藥通過以 1990 年以後開始統計

2. 企業併購平均以金融海嘯後開始統計，因專利斷崖引發併購潮為金融海嘯後逐漸發酵

3. 本益比以 S&P 500 生技指數包括 9 檔大型生技股 Amgen、Celgene、Gilead、Biogen、Regeneron、Alexion、Incyte、Vertex、Abbvie 為觀察重點，中小型生技股主要觀察新藥臨床數據與新藥上市審核狀況；預估本益比為預估未來 4 季獲利本益比；長期平均計算期間為 10 年。

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