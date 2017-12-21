【富蘭克林】2018新興市場重回主場 金磚四國老瓶裝新酒，巴俄不再豬隊友、中印續任雙龍頭

回顧今年金融市場表現，各項股債資產呈現百花齊放格局，新興股市更以逾三成漲勢技壓群雄 *，進入 2018 年，富蘭克林證券投顧認為，受惠全球經濟持續同步擴張、企業獲利持續成長，預計仍將支撐風險性資產走勢，其中擁有基本面改善與結構轉型優勢的新興股市表現將最受投資人期待。

基本面改善、改革動能加溫、結構性轉型，新興股市表現可期

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金暨新興國家基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場龍頭中國處於結構性轉型階段經濟成長率將微幅放緩，然而印度在換鈔與稅改政策短期衝擊後成長動能回升，歷經先前幾年聯準會縮減 QE 導致資金外流、原油價格大跌等危機衝擊，巴西俄羅斯等拉美東歐國家經濟也恢復成長而有正貢獻，但多數目前成長率其實都還不及潛在成長率，仍有持續復甦空間，為數不少的國家也都有豐沛的改革題材紅利可期。此外，全球企業擴大資本支出正處於翻轉向上趨勢，特別是科技與無形資產等新型態資本支出模式，將使得以科技產品為出口導向的亞洲國家受惠。

伽坦．賽加爾表示，新興市場企業歷經過去幾年較具挑戰性的營運環境，透過削減成本、採用新科技的方式增進營運效率，一旦經濟動能回升獲利往往也能明顯加速，新興市場今年度獲利成長率預估即可望達到 21.8% 高水準、明年度預估仍將有 12.9% 成長水準，將是連續第三個年度獲利成長，而依據過去經驗，當獲利穩健成長時期，本益比往往也能持續擴張，兩相搭配下，2018 年新興股市進一步延續漲勢仍可期待。

新興市場已不再如過往高度倚賴能源原物料，抑或農產品等商品出口，科技發展實已蔚為新興國家產業主流，伽坦．賽加爾指出，包含大數據、雲端運算、物聯網、人工智慧、自動駕駛、電子商務等次產業蓬勃發展方興未艾，除了相關概念股之外，能夠提供高速運算技術的實質硬體支援的業者也將因而受惠，亞洲科技業在領域具備相對優勢，而中國電子商務、社群、媒體、遊戲與尚在成長的電子支付趨勢，也將為相關網路企業帶來龐大獲利，看好新興市場科技軟硬體企業投資前景。

金磚四國基本面同步改善，改革題材貫串全場

富蘭克林華美中華基金經理人陳蓓娟 ** 表示，中國中央經濟工作會議落幕並定調明年度將繼續實施穩健中性的貨幣政策與積極的財政政策，今後三年將重點抓好防控金融風險、精準脫貧與汙染防治三大攻堅戰。一般預估中國 2018 年 GDP 增速約為 6.5%~6.7%，持續放緩但品質改善，金融降槓桿雖略影響製造業投資增速，惟依據過去出口走揚約略領先製造業投資一年的經驗，預估 2018 年製造業投資增速將震盪加快，搭配供給側改革，將可收窄中國內地的產出缺口，提升工業品價格，有助企業利潤持續改善。估計資本支出增加，隨著油價高水位震盪，目前人民幣對美元相對持穩下，預估 2018 年中國市場 PPI 可望保持正成長、CPI 將溫和可控，這些將有利於維繫企業利潤穩定。

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金暨新興國家基金經理人伽坦．賽加爾表示，進入 2018 年印度仍持續有多個省份議會進行選舉，將牽動 2019 年國會大選前的政策走向。由於國會大選將屆，若執政黨人民黨選情較佳，將有利強化莫迪政府在未來兩年持續推動政策改革促進經濟成長的動能。此外，印度財政部將於 2018/2/1 公布 2019 年度財政預算案，此次較特別的是印度政府也將發布「國家就業政策」，將透過經濟、社會、勞工等層面，創造正式的就業機會，政策面利多或有助於持續提振印度市場投資氣氛。印度股市雖歷經 2017 年度大漲，惟相對全球股市或新興股市的溢價狀況並未大幅拉升，仍在合理區間內，且今年前三季企業獲利遭下修的狀況也已改善，進入第四季，包含 2018 與 2019 年之企業獲利預估皆已見上修趨勢，有利支撐股價表現。

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金暨新興國家基金經理人伽坦．賽加爾表示，巴西的政治與政策改革進展牽動市場投資情緒，儘管年金改革法案仍在國會延宕，投票表決將延至 2018 年 2 月，然左派的前總統可能因法院加速審理上訴案、而確定無法參加 2018 年底總統大選，有利於偏向改革派的政權持續。然而，更重要的是巴西在歷經兩年半的衰退後，經濟已開始逐步復甦，失業率降低、消費成長則是帶動經濟復甦的主要力道，巴西正向的經濟動能及降息政策，都有利於企業獲利成長，中國經濟趨穩及全球景氣溫和向上亦利於長期原物料價格，在區域經濟體質改善下，仍有上行空間。俄羅斯受累於美歐國家制裁導致今年來股價表現相對落後，然受惠於經濟改善與油市價格回暖，加上俄股具備低本益比、高股利率優勢，預期應有補漲表現空間。

新興市場重回主場，建議區域型基金核心配置

富蘭克林證券投顧指出，數據顯示全球股票型基金於新興市場的配置，相對大盤減碼仍接近五個百分點，顯示基金經理人對於新興市場前景信心雖有回升，但實際配置卻相對保守卻進，然而，新興經濟體 2018 年前景看佳又較具備評價面優勢，建議投資人不妨透過金磚四國股票型基金或全球新興市場股票型基金佈局，以各國產業結構與資源多元性，掌握股市輪動行情，也降低投資單一市場基金波動風險。

* 依據彭博資訊，MSCI 新興市場指數今年以來至 12/20 原幣計價漲幅為 34.37%。

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