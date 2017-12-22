〈川普稅改過〉稅改沒改在「痛點」上 橋水創始人：經濟刺激作用短暫又微小

摘要：美國稅改的通過被視為川普上任後最大的一次勝利，對於川普甚至對於共和黨來說，的確是值得歡呼慶祝，但對於整個美國經濟、以及美國全民生活來說，稅改的意義究竟有多大呢？

全球最大對沖基金「橋水基金」創始人 Ray Dalio 提出了質疑。他認為，稅改並沒有改在美國經濟的痛點上，對經濟的刺激作用是短暫且相對較小的，美國並沒有解決經濟成長最關鍵的問題，比如加大投資基礎設施建設、教育等領域。中國就是選擇了 A 選項（加大投資同時增加債務）的國家，相較於選擇了 B 選項（不投資）的俄羅斯，前者基礎設施建設更多且更好。而美國現在竟然選了 B 選項。

美國稅改的通過被視作川普上任後最大的一次勝利，對於川普甚至對於共和黨來說可能是值得歡呼慶祝，但是對於整個美國經濟、以及美國全民生活來講，稅改的意義究竟有多大呢？

Ray Dalio 還表示，美國政府所做出的決定不是基於「什麼是對整體最好的」，而是基於「什麼是對某一擁有權力的群體更好的」。無論擁有權力的是民主黨還是共和黨，情況都是如此。這就造成改革改不到關鍵點。而在這樣的環境下，分配不均的問題仍然得不到解決，這是很可悲的。

以下為 Ray Dalio 部落格文章的全文譯文，文章原標題為《稅改做的事並不是需要做的事》：

從整體上看待這次稅改，我認為這只是一次對經濟的微型刺激，長遠來看也只會產生一些很微小的影響。稅改大體上並不會掃除抑制投資和生產力的關鍵障礙，對於美國經濟、社會、政治方面最大的問題——分配不均——也不會有什麼實質性的影響。美國富有的 40% 人口與其餘 60% 人口之間（尤其是富有的 10% 與其餘 90% 之間）的分配不均問題仍然沒辦法解決。

短期來看，稅法改革能夠使稅後收入一次性的小幅上漲，這一點（對經濟）是有刺激作用的。稅法改革究竟有多好，還要取決於個人自己的情況，因為其中的規定對於每個人來講，獲益或者受衝擊的程度是不一樣的，但差別不會太大。比如，稅改後的收入，整體會上漲 0.5%，但也會產生相對應的預算赤字增加（代價總是有的）。

稅改法案中核心部分對於企業稅的結構性改革，勢必將給美國創造一個更有利商業的環境，但對於一些需要透過投資來取得成果的領域來講，這些改革的改善作用相對較小，例如基礎設施建設、教育等，在這些領域，投資是更直接的提高生產力的方式。

下圖顯示美國和其它發達國家在基礎設施支出方面的對比，在鐵路建設和網路速度改善方面，美國嚴重「扯後腿」；公路建設方面的投入也比較少。基礎設施建設非常需要改善。

做這類投資的最大障礙是政府債務會增加，而大家總希望投資的錢能夠物有所值。大家都希望能確保借來的錢能花在看得到回報的地方，這個回報還要足夠償付債務，這一點是很重要，但還不是最重要的。謹慎借債的同時，也會打壓投資，當然也就看不到生產力得到改善的成果。

所以問題就是你怎麼選擇，選項 A：大力改善投資，這樣做的風險在於債務不能得到全部償付（約有 20-30% 的債務會在長時間之後被勾銷）；選項 B：不投資，避免上述風險。

仔細斟酌這兩個選擇及其後果，由於債務都是上億美元的形式產生，那麼前者要優於後者。我們來算一筆賬，選項 A：投資建設地鐵系統，15-20 年後 20-30% 的債務無法償還；選項 B：壓根兒就沒有享受到這個地鐵系統。相信大部分人還是會選擇 A。而且還可以看看現在選擇 A 的國家和選擇 B 的國家對比，大部分人還是會更喜歡 A 國家的條件。

以中國和俄羅斯為例，中國的債務比俄羅斯多，但基礎設施也要比俄羅斯更好更多。當然在二者發展過程中，還會受一些其他因素影響，但在 A 和 B 之間做出這一步選擇是最為關鍵的。基本上 100% 的差別都是因為做了這個選擇以及其它經濟政策上的選擇而造成的。

而現在，美國的選擇是 B。

因此，儘管稅改可以在短期內刺激成長，但是長期來看，相較於選擇 B，我們可能不會看到美國生產力得到多大的改善，而這恰恰是核心問題所在。

機會成本總是左右著人們的選擇。現在因為擔心預算問題，對基礎設施投資避而不談，轉而這改一點兒那改一點兒，這是不能解決實質問題的。換句話說，對於更大的問題，我們並沒有在著手解決。

造成如今這種局面的原因，還是美國目前的政治環境。有政治鬥爭存在，做選擇的時候也會有偏見。現在美國政府做出的選擇不是基於「什麼是對整體最好的」，而是基於「什麼是對某一擁有權力的群體更好的」。

無論是民主黨還是共和黨擁有更多權力，情況都是如此。這樣一來，我們當然就解決不了那 60% 人口所面臨的問題。我很希望能有一個兩黨委員會以 60% 人口的視角來看問題，看看他們的生活環境是在改善還是惡化，再跟 40% 較富有的人口情況做個對比，其間的差距是在拉大還是縮小。在這樣的基礎上，我們會發現，現在的改革必要性並沒有那麼大。可悲。

『新聞來源／華爾街見聞』