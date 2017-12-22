歲末回首：2017年英國脫歐大事記

今年，「脫歐」牽動了英國政治經濟和人們生活的方方面面。40 多年前，英國加入歐洲經濟共同體，在經濟、貿易和法律方面都已經與歐盟緊密相連，想在短短兩三年內「離婚」，而且還要平穩脫歐，談何容易？

讓我們回顧一下 2017 年英國的脫歐大事。

1 月，英國首相特蕾莎 • 梅提出脫歐談判 12 點談判目標，表明英國政府不會尋求做歐盟單一市場的永久性成員。

3 月 29 日，英國正式向歐盟遞交了要求脫離的信件，啟動了脫歐程序。

4 月 29 日，歐盟峰會確定了歐盟方面脫歐談判的立場，先分手再談將來的關係。談判的三個重點是公民權利、分手費以及南北愛邊境。

6 月 19 日，英國脫歐第一輪談判開始。

6 月 22 日，英國首相保證，目前已經在英國合法生活的歐盟人不會被迫離開英國，英國脫歐之前已經在英國住滿五年的歐盟人會獲得跟英國公民一樣的權利，條件是歐盟給與在歐盟的英國人同樣的權利。

7 月中旬，談判進入第二輪。英國要求歐盟詳細分解分手費的各項要求。

8 月底，第三輪談判，分手費問題沒有取得進展。

9 月 22 日，英國首相在意大利佛羅倫薩發表演說，表示英國願意出錢換取兩年的過渡期。外界分析，數目為大約 200 億歐元。

9 月 25 日，第四輪談判無果。

10 月 9 日，第五輪談判無果。英國公布了脫歐之後的備選計畫，包括沒有協議就脫歐的方案。

10 月 19 日，歐洲理事會峰會，歐盟領袖認為談判進展不足以進入下一個階段。

11 月 17 日，愛爾蘭總理表示，英國需要書面保證脫歐之後南北愛之間不會恢復硬邊境。南北愛問題逐漸成為脫歐談判這一階段最大難題。

11 月 20 日，英國首相召開內閣會議，同意大幅增加分手費。金額可能提高至 400 億鎊，條件是只有在達成貿易協議後，才能確定分手費的最終數目。

12 月 4 日，英國首相與歐盟委員會主席會面，分手費安排取得一致，但是南北愛問題因為北愛民主統一黨的反對而無法達成一致。

12 月 7 日，英國首相在獲得民主統一黨的同意之後，連夜趕往布魯塞爾，進行徹夜談判。第二天，英國與歐盟宣布達成脫歐協議。

12 月 15 日，歐洲理事會召開峰會，歐盟領袖同意脫歐談判進入第二階段。2018 年初首先討論的問題將是過渡階段的安排，3 月起開始討論貿易合作。◇