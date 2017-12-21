〈房產〉脫歐導致英鎊暴跌 RICS：英國明年房屋銷售量降至115萬

據英國《獨立報》週三 (20 日) 報導，英國皇家特許測量師學會 (RICS) 預測，脫歐導致的政經不確定和樓市供給下滑驅動，2018 年英國樓價漲勢或停止。

該學會經濟師 Tarrant Parsons 解釋，如果市場上樓市供給緊張是一大困境，那麼此現象將抑制某些地區日益增長的房屋需求。

RICS 預計房屋銷售量將從今年的 120 萬降至 2018 年 115 萬。由於脫歐導致英鎊暴跌，通膨目前在 3.1% 的位置，使得儲蓄和購房變得局促。

RICS 警告，任何脫歐帶來的政治和經濟不確定將繼續影響樓市，而樓市供應不足的情況可能加速挫傷房價漲勢，對於有需求搬家的人而言，可能暫時不做搬家的打算了。

由於 11 月英國央行升息，購房者將對樓市變動情況保持謹慎，RICS 也指出，英國部分地區如北愛爾蘭、蘇格蘭、威爾士，以及英格蘭西北地方房價仍預期或有增長，但倫敦和英格蘭東南地區房價或大幅下降，使得整年樓市價格持平。

英國政府近期在秋季預算上表示明年將建造 30 萬個新家，但 RICS 指出，該數字的實現最早也會在 2020 年中期，因為樓市為其帶來的即時效應需先做處理。

RICS 議會事務經理 Lewis Johnston 表示，2017 年是政府針對樓市政策調整的轉折年，不過可能還需再等一等，直到驅動樓市樂觀的因素浮出水面。