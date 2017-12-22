房價便宜、經濟正復甦 房仲商為中俄買家找到新目標

這幾年在全球房市熱之下，夠便宜又合適的投資標的，已經變得愈來愈少，不過中俄的買家還是找到了新的目標－希臘房產。

據《彭博》報導，莫斯科房地產平台 Tranio.com 的執行長 George Kachmazov，在雅典已經買下一棟樓，並在購買另外 5 棟，他打算先買下之後，再賣給國際投資客。

Kachmazov 認為，希臘房產相當具有吸引力－如此，能得到希臘所謂的「黃金簽證 (golden visa)」，並利用簽證自由出入歐洲大部分國家。更重要的是，希臘的房產很有機會反彈，投資人能因此賺上一筆。

Kachmazov 指出，希臘的房地產是歐洲少數幾個，還未自 2008 年之後回復的市場，西班牙、葡萄牙、愛爾蘭、波蘭和匈牙利的房價，都已經重回金融危機的水準。

希臘房地產價格自 2008 年之後，已經下挫 25% 以上，若依希臘央行數據，雅典公寓的價格，在 2008 年至 2017 年 1 月間下跌了 45%。而希臘經濟已經開始走出低谷，順利的話，可以在 2018 年 8 月退出援助。

Kachmazov 及其他房仲商，都看中了希臘市場，認為可以讓俄羅斯、中國、土耳其和其他國家的投資人，找到另一個天地。

希臘平均房價為每平方公尺 2846 歐元，比葡萄牙的便宜了近 1000 歐元，而且房產買家也能參與到黃金簽證項目，允許投資房產一定金額的買家，取得居民許可。

Kachmazov 的目標客戶主要是俄羅斯投資人，但是他相信，那些想要黃金簽證以自由進出歐盟的土耳其、阿拉伯和中國買家，都會很有興趣。