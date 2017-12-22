中信建投看2018年A股市場「以大為美」為主軸

上海證券報今 (22) 日報導，中信建投昨 (21) 日在其 2018 年度投資策略會上表示，2018 年 A 股市場不支持全面牛市，結構性行情將大概率延續，A 股市場「以大為美」的風格大概率難以改變。

報導指出，中信建投認為，中國經濟增長進入低波動時代，投資者應該重結構而非重總量。中信建投宏觀首席分析師黃文濤表示，創新驅動是中國經濟發展的必由之路。從結構上來講，中國經濟正在向全球價值鏈上游移動，受益行業良多。

黃文濤說明，中國製造業對進口零組件的依賴度在逐步下降，部分先進製造領域在過去幾年已經累積了相當程度的國際競爭力。中國的市場規模、產業集群、集成創新和工程師紅利，將推動部分先進產業領先於國際水平。

中信建投研究發展部行政負責人蘇雪晶認為，A 股市場將繼續 “「以大為美」 ，投資者結構向機構化、大型化和國際化演變，公募基金對市場風格的主導作用在減弱，國際投資者和社保資金等偏好績優龍頭股。

蘇雪晶說明，龍頭股目前估值合理，龍頭公司平均 PE 為 14 倍，低於歷史均值，且大市值股票估值成長匹配度較高，2018 年大概率延續 2017 年的市場風格，龍頭溢價是市場的被動選擇。

蘇雪晶表示，行業配置可繼續沿著三條主線展開：價值行情持續，推薦食品飲料、家電、醫藥和傳媒行業。資產質量改善，大金融價值凸顯，推薦銀行和保險行業。先進製造業推薦半導體、AI、5G 和新能源等行業。