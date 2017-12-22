激活腦神經的有效方法

現時以在學校上課為主體的教育方法，有一個很大的弊端，就是無法讓學生學到的書本知識，可以有效地與實踐相結合。學生只是拿知識去解答考試問題，而不懂得用知識去解決實際生活上的問題。當學生體會不到知識原來是十分有用，而且是生活所必須的時候，他們就不會有自發學習的動力，考試就會成為一種壓力。有人甚至會視上學為畏途。

其實，人類的知識是人類在自然界生活與社會中實踐的經驗總結。因此，第一手的知識都是來自社會與自然，來自書本的只是二手知識，是別人用文字對自己學到的知識作二次表達。若是學生在不知其所以然的情況下，用死記硬背的方式把這些二手知識塞進腦裏去， 反而會損害祖先遺留給我們的，可以天人合一的腦系統。

我的成長經驗，讓我發覺有一種學習方式，可以更有效地激活我們的腦系統，引證出柏拉圖所說的「知識只是一種回憶」可以變成事實。人的腦系統與宇宙是一體的，否則人是沒法學會宇宙中的知識的。最有效的學習方法是可以激活這個腦系統運作的方法。

人類胚胎的成長過程，是一個返祖過程，會有單細胞變形蟲一樣的生命，慢慢演變成像一隻蝌蚪，跟着變成像一隻豬，最後變成像一個人。我受到這種現象的啟發，認為可嘗試用返祖的方法，有效地激活我們的腦神經系統，以助我們的學習變得更為有效。

人類在成長的過程中，先經過狩獵採集，在經過畜牧農耕，然後才工業化的大規模生產。我有幸因為逃學與自發的好奇，有機會重新體驗人類成長的各個階段，發覺對我智慧的增長非常有用。

歐洲的貴族至今仍不肯放棄獵狐，美加民間亦流行獵鹿、獵熊，香港也有人喜歡獵野豬。人在打獵的時候有一種返祖式的興奮，對激活我們的腦神經系統很有作用。要打獵成本很高，但釣魚就花不了多少錢。我年輕的時候，還捉過蛇、蜥蜴、麻雀、以及各類昆蟲等，覺得不但好玩，而且可以了解各類生物的生活習性，及自行研究捕捉的方法，大大提升了我的觀察能力與判斷能力。

此外，我們那個年代，家裏根本不會提供零食，所以我們會上山摘野果，並會大膽試食一些不知名的植物。這雖然危險，但人類如果沒有冒險精神，就不會發展到今天。

我發覺，英國的皇室對Gardening很重視，會親自淋水、施肥、剪枝。我亦熱愛種植，種植令我對四季節令有更大的感受，明白人必須服膺自然的力量。種植亦令我對生命的奧秘有更大的體會，令我智慧頓增。

除了種植以外，我亦飼養過雞、鴨、貓、狗、熱帶魚等。過程中亦推動我自己去尋求有關的知識，以解決飼養過程中所遇到的問題。這對我的自學能力的提升很有幫助，令我出社會工作後，懂得用自己的方法去解決問題。

因此，我建議家長們，與其送子女入名校，不如確保子女有狩獵、採集、畜牧與農耕的經驗體會。

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