•現代企業經營的諸多環節都在不斷深化，從生產環節看，生產從重複加工走向精准柔性生產；從市場環節看，市場從行銷流通類，走向用戶消費主導；從技術環節看，技術從模仿應用，走向自主創新創造。企業經營方式的變革勢在必行。

•最常用的研究方法有兩大類，第一類是歸納法，主要用於建模，將大量分散的無序的資料進行分析建模，研究挖掘其內在規律。第二類是演繹法，主要用於應用，對已有的理論和方法，研究應用于方方面面，發揮其實際價值。

•人工智慧將替代四大類工作：一是重複性工作，如搬運、焊接等勞務；二是程式化工作，如軟體架構的程式設計等；三是邏輯性工作，如翻譯、編輯等；四是結構化工作，如記帳、客服等。隨著機器學習的不斷深化，人工智慧將承擔人類更多的工作。

•產品是載體，產品的價值是功能和情態決定的。傳統消費者以功能為價值，只要滿足功能就產生消費。新型消費者不拘泥于功能價值，更注重情態價值，兩者兼優才產生消費，這裡最關鍵的是體驗。

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