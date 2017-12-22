中國移動新一代物聯網NB-IOT在山東全面商用

據新華社報道，中國移動窄帶物聯網(NB-IoT)21日在山東全面商用，目前山東已建設超過1萬個窄帶物聯網基站，廣泛應用于智能抄表、路燈、井蓋、停車、家居、交通、農業等領域。其中，基于NB-IoT技術的智能路燈已應用于市區主幹道，實現了路燈智能集中監控和單燈節能管理。目前山東移動物聯網連接數突破1500萬戶，2018年將繼續投資超過5億元，建成3萬個以上NB-IoT基站，力争明年實現物聯網連接數超過3000萬，2020年物聯網連接數超過手機用戶，達到7000萬。

機構研報認為，萬物互聯發展路徑包括“連接—感知—智能”三階段，目前處于物聯網發展第一階段，即物聯網連接數快速增長階段。物聯網連接數的增長將直接帶動智能終端相關芯片、模組、控制器的規模放量，平台的價值進一步凸顯。宜通世紀(300310-CN)布局物聯網CMP+AEP平台，是中國聯通(600050-CN)物聯網重要合作夥伴;高新興(300098-CN)通過收購中興物聯和中興智聯，介入物聯網模組+電子車牌。

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