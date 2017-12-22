【異動股】免疫治療板塊走強 佐力藥業(300181-CN)漲近6%

今日早盤，免疫治療板塊走強，截至發稿，佐力藥業(300181-CN)強勢拉升一度暴漲9%，現股價稍有回落漲5.85%報7.42元，東誠藥業(002675-CN)、北陸藥業(300016-CN)、南華生物(000504-CN)漲超3%，海欣股份(600851-CN)、樂金健康(300247-CN)等集體拉升漲逾2%。

消息上，12月22日，金斯瑞生物科技(01548-HK)的非全資附屬公司傳奇美國及傳奇愛爾蘭(統稱“傳奇”)與Janssen Biotech, Inc.(一家專門從事新型療法以預防、攔截、治療及治愈疾病的制藥公司)就各方在診斷、預防及治療多發性骨髓瘤領域的若幹産品的開發、制造及商業化方面的協作以及交叉許可授權訂立協作及特許協議。

據悉，該等産品為T細胞并入若幹确定的嵌合抗原受體(CARs)(其與B細胞成熟抗原(BCMA)上的兩個特異性表位結合)(LCAR)，其中處于領先地位的産品正由傳奇開發。傳奇控制若幹專利、專有技術及與該等産品有關的其他權利。

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