【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆股王走弱，台股震盪收跌

週四台股開高走低，股王大立光收盤重跌，加權指數收盤下跌逾 15 點。終場台指期下跌 11 點 (-0.1%)，正價差 8.03 點，電子期下跌 1 點 (-0.23%)，逆價差 0.01 點，金融期下跌 5 點 (-0.42%)，逆價差 0.7 點，非金電期上漲 28 點 (+0.23%)，正價差 27.21 點。台指期下跌，逆價差轉為正價差，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 124 口，淨空單部位 4320 口；投信淨空單增加 304 口，淨空單部位 33755 口；外資淨多單減少 2008 口，淨多單部位 43574 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收黑 K 棒，指數持續於週線附近震盪整理，各短中期均線糾結，籌碼面部分，單日成交量能減少到 981 億餘元，外資上市現貨賣超金額約 24.58 億元，期貨未平倉淨多單 43574 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.57 變動到 1.54，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,800 點，賣權維持在 10,000 點，外資選擇權淨空單部位 119,438 口。

