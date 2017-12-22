【大昌投顧】盤前分析－電子指數仍需關注權值股能否轉強表現

◆盤勢分析

1. 台股昨日開高走低，盤中狹幅整理，幅度不大，尾盤賣壓向下摜壓，收至當日最低點，市場觀望氣氛依舊濃厚，終場以下跌 15.55 點作收。短線上月、季線趨勢反轉向下，並且以跳空跌破季線，技術面轉弱，觀察未來若能不再破底，且有價漲量增情況，方能轉強，籌碼面外資持續賣超，何時布局台股，持續留意。

2. 櫃買指數相對加權指數強勢，站回月線支撐，目前價漲量增，可望有機會站穩月線，中小型個股方能向上表態，惟昨日上影線仍顯示有賣壓存在，因此觀察月線支撐力道。

3. 金融指數高檔整理收黑，力守月線之上，依舊是多方格局，是否再成為撐盤要角，後勢可持續追蹤。電子指數仍需關注權值股能否轉強表現，而抗跌族群有太陽能、網路通訊、PCB 等。傳產類股則由生技、貨櫃航運等表現較佳。

4. 太陽能族群昨日相對強勢，市場仍憂心國內供電危機，台電表示，明年即恐面臨龐大的供電壓力，備轉容量率受制於環保規範，力尋其他能源發電解決方案，雖然短線上太陽能轉強，但中長期營運仍備受挑戰，依舊以題材視之。

5. 雖然近期比特幣高檔修正，但是本月也是創下歷史天價，在波動幅度較大的市場，很有可能再創新高，然而也推升了挖礦 ASIC 的需求，相關概念股仍可多做留意。

