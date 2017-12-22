【統一證券】盤前分析－量縮整裡狹幅震盪、逢低布局業績股



◆盤勢分析

昨日加權指數延續狹幅震盪整理，考量連假將近，外資法人進出力道相對保守，指數仍待緩步消化前波套牢賣壓後再行上攻。針對台股後勢，分析如下：

第一、美國國會確認通過稅改法案後，許多大型企業均給予正面回應，包括富國銀行、CNBC、AT&T 隨即宣布將對員工發放額外獎金，更承諾將增加資本投資用於基礎措施、技術更新及市場拓展等。稅改的成功並非僅為一次性利多，而將提升美國整體的企業獲利優勢及加大擴張營運規模意願，將形成美股後勢的堅定後盾。

第二、經濟部公布 11 月份外銷訂單，金額為 486.9 億美元，年增 11.6%，優於預期並創下歷年的單月新高，為連續 16 個月正成長；累計今年 1 月至 11 月金額為 4443.3 億美元，年增 10.2% 也為 2011 年以來最高。在經濟數據持續溫和擴張下，實體經濟的提升將有效傳導至資本市場，使台股後勢續強。

第三、技術面觀察。台股昨日呈現量縮狹幅震盪格局，雖未能守穩 10500 點關卡，但技術指標 KD 及 MACD 偏多姿態未變，外資於節前並未針對期現貨做大動作調節，應趁量縮整理時布局業績優質展望類股。

第四、盤面焦點觀察。華夏受惠下游五大泛用樹脂報價維持高檔，及 PVC 需求進入旺季，昨日出量漲停鎖死，同族群的台達化也表現強勢；東哥遊艇受美國稅改題材激勵，具美國市場業績想像空間，股價連續兩日漲停作收；金可 - KY 受惠營運調整可望於年底結束，明年營運重返成長力道，股價強勢漲停。

