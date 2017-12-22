美企大動作挺川普稅改 專欄作家：公關操作 暗藏意圖

美國國會參眾兩院通過最終版本的稅改法案，是 1986 年以來美國最大規模的稅務改革。該法案在送交總統川普簽署生效後，將於 2018 年 1 月開始實施。已有美國大企業宣布計畫加薪、發紅利和加碼投資，力挺川普稅改。

大砍企業利得稅是減稅法案的核心，鼓勵跨國企業把海外巨額獲利帶回國內，得到美國商界的普遍支持。為鼓勵企業長期投資，企業利得稅稅改內容是永久性的。

參眾兩院稅收聯合委員會表示，美國企業的海外獲利現已達到約 2.5 兆美元。以 2016 年為例，蘋果 (AAPL-US) 留於海外的資金超過 2000 億美元，微軟(MSFT-US)1000 億美元。

《星島日報》報導，國會通過大規模減稅法案後，一些大企業如 AT&T(T-US) 和飛機生產商波音 (BA-US)周三 (20 日) 宣布，將增加員工開支。

AT&T 股價

AT&T 計畫為 20 多萬名員工每人發獎金 1000 美元，還表示計畫明年再投資 1 筆 10 億美元資金。公司行政總裁斯蒂芬森 (Randall Stephenson) 表示，這項稅制改革將推動經濟成長並創造高薪工作。

波音公司宣布 1 筆 3 億美元的額外支出，包括用於員工培訓的資金，並將公司設施升級為「未來的工作場所」。

波音股價

美國五三銀行 (FITB-US) 表示，他們將把所有員工的最低工資提高到每小時 15 美元，並向 1.35 萬多名員工發放 1000 美元的一次性紅利。富國銀行 (WFC-US) 也宣佈跟進這項福利。

五三銀行股價

蘋果公司留在海外的資金可能大舉回流國內。

不過，彭博 Gadfly 專欄作家桑德蘭 (Brooke Sutherland) 分析，部分企業的舉動，更偏向公關操作，背後帶有其他的目的。

如 AT&T 和波音都不需要大規模稅改誘因以進行類似投資。AT&T 以 854 億美元收購時代華納 (Time Warner) 的併購案目前遭到監管單位阻擋，而無論稅改案是否過關，AT&T 都必須在美持續投資，以建設其光纖 5G 網路。波音則正面臨失去英國國防合約的危機。

桑德蘭並指出，無論 AT&T 和波音目前都是滿手資金。諷刺的是，能分享稅改福利的波音員工比以往少得多，因為波音近年裁員數千人，以因應商用航空業日益激烈的競爭。

不過，桑德蘭也肯定富國調升最低時薪的永久性措施，能帶來比一次性獎金更長遠的經濟效益。

民調顯示，這份法案的民眾歡迎度並不高。《華爾街日報》和全國廣播公司的聯合民調顯示，不到 25% 的民眾認為該法案是個「好主意」，而 41% 的民眾認為該法案是個「壞主意」。

華盛頓智庫稅務政策中心的研究顯示，本次減稅的大部分收益將由高收入家庭獲得，有可能進一步加劇美國貧富分化。前財長薩默斯 (Larry Summers) 則指，減稅法案進一步推高美國財政赤字。

此外，民主黨人已打算將稅改法案變成川普最大的競選包袱，指稅改將最多的好處給了企業和有錢人，嚴重不公平。他們認為明年的中期選舉，可以利用民眾對稅改優待富人的不滿左右選情。民主黨參議院競選委員會已在內華達、亞利桑那、印第安納等關鍵州份推出反稅改廣告。