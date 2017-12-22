騰訊(00700-HK)又發威 油股隨油價漲

美股3大指數收市上升，在美國ADR交易的股份普遍上升，港股ADR指數亦隨之上升勢，按比例計算，收報29575點，升207點。

「股王」騰訊控股(00700-HK)昨日收報399.8元，該股在ADR發威，收報405.4元，較港收市升5.6元。匯豐控股(00005-HK)ADR收報80.49元，較港收市升0.94元；中人壽(02628-HK)ADR收報24.66元，較港收市升0.01元；港交所(00338-HK)ADR收報237.14元，較港收市升1.34元。

油股上揚，中國石油股份(00857-HK)ADR收報5.48元，較港收市升0.04元；中國海洋石油(00883-HK)ADR收報11.05元，較港收市升0.11元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報77.44元，較港收市升0.04元；聯通(00762-HK)ADR收報10.54元，較港收市升0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.73元，無升跌。

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