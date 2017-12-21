〈2018投資雷達〉華爾街2018年看好歐股的4大理由

今年美股大漲，但歐股表現相對不亮眼，但日前各大投資銀行公佈 2018 年年度展望，分析師指出 4 項利多看好歐股明年表現，分別是公司收益成長、經濟狀況良好、歐洲央行政策支持以及歐元強勢所帶來的壞處已過去。

所有投資銀行中，花旗對歐股最為看好，他們認為泛歐 Stoxx 600 指數明年會上漲 17%，報告中指出：「歐元區正處於增長強勁的時期，增長橫跨不同地域與企業，並且高於過去同期增長。」

泛歐 Stoxx 600 指數今年上漲 8%，跟其他指數相比，漲幅較小，S&P 500 指數今年展現近 20% 的成長，而 MSCI 新興市場指數今年則是上揚近 29%。部份原因為，歐元兌美元的匯率上升，以及歐股市場中科技股較少，而今年全球科技股表現強勢。然而，明年的情況將不同，分析師認為明年歐股表現會超越美股，與新興市場指數表現不相上下，以下為各機構的預測：

各大投資銀行對明年歐股的預測

綜合各家預測，明年歐股成長約為 7.2%。

1. 營收恢復成長

歐洲公司經過長時間的停滯後，終於有利潤增長的跡象，分析師提出，2017 年每股盈餘的成長應為 15％，但沒達到，而他們認為明年至少會有 10％的成長。

公司利潤表現看好，原因在於歐洲經濟復甦終於站穩腳跟，帶給人民鼓勵，因此他們願意提升消費。此外，公司也開始投入更多資金，或是借貸以增加銷售額。

高盛的策略分析師表示，當營收為投資報酬率成長主要原因時，展現出市場正在「成長」階段，並對評估未來市場的回報至關重要。

2. 歐洲經濟表現良好

經濟學家對歐洲明年的經濟成長感到樂觀，預計 GDP 將成長 2％左右，這比歐洲央行預測的要低一點，歐洲央行認為，由於商業投資、出口和私人消費增長，2018 年的ˊGDP 增長率為 2.3％。

此外，歐元區的失業率，已降至 2009 年 1 月以來的新低，12 月份該地區的採購經理人指數創歷史新高，預計經濟的強勢成長將帶來更高的收益率，這對金融業來說特別有利。在歐洲股市方面，銀行策略分析師有不同的喜好產業，但整體來說，他們都看好明年的銀行業，以下為高盛對於歐洲明年各產業的評級：

高盛歐洲各產業的評級

3. 歐洲央行維持寬鬆政策

即使歐洲經濟發展迅速，營收也在提高，但明年歐洲央行預計不會完全取消經濟復甦政策，在 9 月份之前，央行至少每月將購入 300 億歐元的政府債券和公司債券。

且市場認為，在 2019 年之前，利率將保持在歷史低點，這與其他國家做法不同，美國 Fed 已經進行 4 次升息，以及英國在 11 月份實施 10 年來首次加息。

歐洲央行每個月 300 億歐元的 QE 計畫，與目前的 600 億歐元相比大幅減少，反映出歐元區經濟的好轉，儘管如此，歐洲央行總裁 Mario Draghi，在通膨下滑前，並不願意結束量化寬鬆政策，因此分析師預測，2018 年的央行政策，不會有大幅變動。

4. 強勢的歐元將告一段落

歐元兌美元在 2017 年上漲 12％，FactSet 數據指出，如果 2017 年，在目前約 1 歐元兌換 1.18 美元水平附近收盤的話，將為 2003 年以來，歐元兌美元匯率的最大漲幅。

但 2018 年的好消息是，摩根士丹利歐洲和英國股票策略主管 Graham Secker 表示：「強勢貨幣對股市的影響，最糟糕情況已過去。」