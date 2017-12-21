〈川普稅改過〉川普稅改 中產階級僅受惠一成 不及富裕家庭

美國國會稅務聯合委員會 (Joint Committee on Taxation) 周一晚間公布的一項分析顯示，共和黨稅收改革計劃降低的 1.5 兆美元淨額，將只有 10% 直接流向中產家庭。

根據分析，未來十年，家庭年收 (含工資、股息和福利) 介於 2 萬美元至 10 萬美元的家庭將減稅達 1440 億美元，多數減稅發生在頭幾年，但在減稅期滿後其影響逐漸消失或逆行。

中產家庭 2019 年可因稅改議案獲得 610 億美元的減稅，相當於直接個人減稅 23%，但到 2027 年這些家庭的繳稅額就會因減稅政策到期而出現淨增長。

中產家庭約占美國整體納稅人一半，另近 1/4 家庭高於中產家庭、1/4 家庭年收低於中產家庭。

年收 50 萬美元以上的富裕家庭 (約占 6%) 在未來十年減稅總額約達 1710 億美元，約占稅改計畫減稅規模的 12%。

占納稅人口 1% 的最富裕家庭將在頭一年獲得 610 億美元減稅，到 2027 年將減稅 120 億美元。

整體而言，美國家庭將因稅改計畫直接減稅 7680 億美元。

這一減稅金額包括通過合伙人制企業和 S 類股份有限公司這類過渡法人企業獲得的收入，這類企業會繳納個人所得稅。遺產稅削減的福利不包括在內。國會稅務聯合委員會分析顯示，其餘減稅額大部分將采用公司稅削減的形式。

美國聯邦眾議院 19 日以 227 對 203 票通過稅改方案，參議院隨後以 51 票對 48 票通過修正版本，拿掉 3 項違反參院規定的條款，預料眾議院 20 日可望重新表決通過新版本，在聖誕節前呈送總統川普簽署，明年 1 月正式生效。