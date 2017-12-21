化解勞工對勞基法疑慮 林美珠：例外不會變成原則

不滿勞基法再修法，勞工團體將於本周六 (23 日) 上街遊行，行政院今 (21) 日再度召開記者會針對勞基法修法做說明，行政院發言人徐國勇澄清，勞基法 34 條有關休息間隔規定，只適用於輪班制勞工，且只發生在工作班次更換時的銜接點；勞動部長林美珠則強調，勞動部將嚴格把關，不會讓例外變成原則。

勞基法修法後，34 條中將輪班制勞工更換班次間隔的 11 小時休息時間，改為經勞資協商後可縮減為 8 小時，引來勞工團體反彈，對此，徐國勇解釋，34 條僅適用於輪班至勞公，且限於工作班次更換，若非輪班制、或為輪班制但班次沒有更動，就不能適用此條文。

徐國勇強調，輪班制勞工換班的休息時間，還是以連續 11 小時為原則，精神沒有改變，且每日工作總時數上限仍為 12 小時，條文也規定工作班次最快只能每周更換 1 次，此次修法只是增加勞資雙方可經協商後，將休息時間縮減為 8 小時的例外規定。

此外，勞基法 36 條鬆綁七休一制度制度也備受爭議，對此，林美珠表示，36 條中雖修正例假規定，但仍堅持周休二日原則，只允許部分特殊情形的例外，而非放寬讓所有事業單位都能調整例假，勞動部將與中央目的事業主管機關，針對工作特性與特殊原因是否有適用必要，進行嚴格把關，「例外就是例外，例外不會變成原則」。