戴正吳表明再戰夏普　看郭董點不點頭

林苑卿

只花 1 年又 7 個月，夏普社長戴正吳就讓這家連日本人都不看好的公司，不但重啟獲利引擎，還解決資不抵債的問題，並由東證二部重返東證一部。宣布重返東證一部的第 2 天，戴正吳就在台北開記者會。原本戴正吳承諾，在夏普重返東證一部後就辭去社長一職，但這場記者會裡，他就是想傳達自己為夏普再戰的心聲，還在記者會一開始，放了一首 One way ticket(單程車票)，表明這是他當初接下社長時，飛往日本途中激勵自己的一首歌。

連他的穿著都有涵意，這一天，戴正吳特別戴一頂繡有紅色 logo 的夏普帽子，他指著帽子說，「大家一定覺得很奇怪，為什麼今天我要戴著這頂帽子? 因為是郭董送給我的! 這頂不能送人。」

談到接班人選，戴正吳拋出「雙執行長」議題，但今年股東會上，也有人希望戴正吳留任；他重申，未來這家公司仍希望由日本人領導，但對細節留下再討論的伏筆。其實，戴正吳上任不到 2 年，就完成帶領夏普重返東證一部的高難度任務。在此時拋出雙執行長議題，多少希望夏普股東和郭台銘能支持他繼續再戰，就看郭台銘願不願放人，讓戴正吳在日本再闖一個新局面。

來源：《財訊雙週刊》 544 期

更多精彩內容請至 《財訊雙週刊》