明星妝容一秒上身 玩美App擄獲全球5億用戶

撰文／今周刊 鍾張涵

訊連旗下玩美移動所開發的「玩美彩妝」，獲選為 Google Play 最具創新力 App，驚豔市場。當中國的美圖秀秀在港上市，市值一度逼近千億港幣，玩美移動的下一步要怎麼做？

玩美移動（以下簡稱玩美）總經理張華禎畫著裸妝，坐在滿室通明的會議室內，容光煥發地觸控面前的「鏡子」。鏡中的她，睫毛、眼影、腮紅、嘴唇，甚至瞳孔顏色，都隨著每次觸控，在 0.1 秒內迅速換妝，這款「鏡子」搭載的正是 12 月 1 日獲選為 Google Play 年度最佳 App，被譽為最具創新力的應用程式「玩美彩妝」。

去年 12 月，中國美圖公司在港轟動上市，引爆資金追逐，市值一度逼近千億港幣，一躍成為港交所 10 年來最大規模的科技 IPO 案；豈料，今年 3 月底美圖公布去年大虧近 63 億人民幣後，近千億市值立刻暴跌至最低一度只剩 300 多億港幣，遭質疑是「粉飾太平的妖股」。這個前車之鑑，讓玩美決定穩紮穩打：先擴大用戶、獲利、再上市。

即使如此，公司 10 月還是公布了好消息：玩美已完成 A 輪 2500 萬美元募資，4 款 App 全球下載量突破 5 億！張華禎接受專訪時也勾勒前景：希望明年損益兩平、最快 2019 年在台灣或美國上市，成為 Beauty 界的 Facebook。

早在 2013 年，有「台灣資訊界最美 CEO」之稱的張華禎就發現，手機相機功能不斷提升，拍照、修圖必成趨勢，這塊正是訊連的強項之一，像是訊連的影像編修軟體 PhotoDirector 一直是攝影者最愛，基於訊連耕耘 PC 修圖領域許久，所有顏色技術都比其他廠商更自然、細緻，對調色、光線有把握，她決定投入手機 App 研發。

以 O2O 模式拓財源

一鍵導購擄獲國際品牌的心

初期她調了約 20 名員工研究如何將 PC 技術轉移至 App，別家廠商辨識人臉能抓 50 個偵測點，她要求抓到 100 個點，接連出「玩美相機」、「玩美彩妝」，且每三周就更新一次版本！很快地，就決定把部門獨立成為玩美移動。

「當年我們一毛錢廣告都沒打，只發 EDM（電郵廣告）給既有 PC 用戶，說有免費 App 可以下載！結果 2、3 個月竟然就突破 100 萬下載人次！」張華禎笑逐顏開：「這證明，愛美是人的剛性需求！」

但免費下載的 App 如何賺錢？張華禎話說從頭：「我每天早上都會測試產品，有一天，我看著上百種妝容和顏色，就想：唉！怎麼只在虛擬世界美呢？有沒有可能在現實世界也美？讓使用者不只是試顏色？」

她決定與現實接軌：用 O2O（Online To Offline）模式打開市場。她要求男業務們勤跑美妝品牌，還請來美妝顧問教同事化妝，自己更走訪時尚重鎮紐約、巴黎，親自洽談客戶。前兩年，張華禎親自主持紐約產品展示晚宴，當天滿場的時尚美妝品牌負責人、清一色常春藤名校畢業的白人，只有她一個黑髮黃臉孔的亞洲人，但展示了玩美高超的技術與細膩的產品力，成功擄獲現場美妝 A 咖們的心。

張華禎訴求玩美 App 能解決美妝品牌困境，這些想打造新商業模式、又苦無技術的美妝品牌意識到：玩美 App 可能成為消費者與產品間的橋樑。果然，展示之後，玩美成功與雅詩蘭黛、YSL、巴黎萊雅、MAC、Maybelline、美國梅西百貨、精品施華洛世奇等逾 120 個品牌合作，公司第一個拿下的美國品牌 Elizabeth Arden（伊麗莎白雅頓）也是因這場晚宴而結緣。

如今打開「玩美彩妝」，修圖選項如粉底、口紅、睫毛膏都來自真實產品，消費者「玩」過之後，App 會根據實驗結果，列表呈現「購買」或「更多資訊」鍵，只要按下一鍵即可導引進入品牌網站下單。

玩美的營收來源，主要來自於廣告收入與客戶下單抽成，其中向品牌收費的價格，會取決該廠商推出多少產品、上市國家數而定，也可客製專屬 App 在專櫃提供試妝使用。去年第四季開始收費後，今年第二季已上軌道，預計明年營收會有強勁成長，「品牌的認同度比去年多十倍，現在都是談全球合約！」

「美圖秀秀是虛擬美，而我們是真實美。技術層次不能相提並論！」張華禎充滿自信地強調：「我們敢保證 App 上的妝，有 9 成以上相似度！這是其他美妝的美圖 App 無法比擬的優勢。」

萊雅集團首席數位長 Lubomira Rochet 也曾肯定地說，「虛擬試妝、直播、AR 購物融合線上到線下，是現在美妝體驗過程中的重要環節；新形態的體驗能提升轉換率，增加品牌滲透市場的深度。」

創新應用 AI 技術

讓你一秒套上明星妝容

如今光是玩美彩妝這款 App 每天有超過三千萬張自拍、每月試妝逾十億次，足以帶來大數據運用機會，玩美近期便大舉招募人工智慧（AI）團隊，讓用戶只要掃描美妝雜誌及海報，就能準確轉換成明星的妝容，並且進行試妝。

玩美也積極與美國好萊塢影業、各國電視台合作，譬如取得韓劇《鬼怪》、美國電影《歌喉讚三》、《攻殼機動隊》等電影妝容授權，讓用戶能畫出巨星妝。

當美圖秀秀被批評「修圖粉飾不了股價」之際，台灣玩美移動挾著更多應用、商業模式的上線，試圖以營收成長來鋪排的旅程，才正要開始！

來源：《今周刊》 1096 期

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