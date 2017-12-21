北捷跨年營運42小時不收班籲民眾牢記5字口訣

台北市政府將於 12 月 31 日晚間在市府前廣場舉辦跨年晚會，預估吸百萬人潮，台北捷運公司為陪民眾跨年，照例連續 42 小時營運 (106 年 12 月 31 日 6 時起至 107 年 1 月 1 日 24 時，小碧潭站及新北投站除外)。

北捷特別提醒，由於 31 日為星期天，因應跨年活動實施人潮管制，15 時過後不開放自行車搭乘捷運；貓空纜車則延長營運至凌晨 2 時，並視現場人潮至輸運完畢為止。

北捷統計，去年跨年為周六，42 小時疏運 264 萬人次，今年跨年為周日，預估疏運量與去年差不多。主要疏運路線的板南線及淡水信義線自傍晚 5 時起，將以最密班距行駛，板南線為 2 分 28 秒，淡水信義線為 3 分鐘，其他路線也會視情況調整班距。

北捷指出，跨年當天板南線的市府站，及淡水信義線的台北 101 站，將視人潮狀況過站不停，民眾可在國父紀念館、信義安和站進場。

北捷強調，為了開心輕鬆歡度跨年夜，請牢記跨年秘笈「加、分、提、前、走」5 字口訣：

加：預先「加」值電子票證或購買單程票。

分：「分」散搭乘板南線、淡水信義線前往。

提：「提」早出門，選擇最佳觀賞位置。

前：在會場「前」站 (國父紀念館站或信義安和站) 下車。

走：晚會散場時，多「走」幾步到鄰近車站搭車或搭接駁公車。



▲北捷強調，為了開心輕鬆歡度跨年夜，請牢記跨年秘笈「加、分、提、前、走」5 字口訣。（圖／北市府提供，2017.12.21）

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