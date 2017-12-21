聖誕歡唱 週六星光燦爛新竹市府前封街 簡文秀開唱 嗨翻風城!

2017 新竹市政府感恩季於 12 月 1 日開跑，以「大聲說愛」為主軸，活動至 12 月 31 日一連串展開「圓心願 ‧ 感謝遇見愛」、「聖誕點燈」、「耶誕市集」、「感恩晚會」等活動，整座城市將瀰漫節慶與溫馨風情。

另外最受矚目的，是今年新竹市政府特與億光文化基金會共同主辦「星光燦爛」歲末感恩音樂會，時間是 12 月 23 日 (星期六) 晚上 6 點，地點在新竹市政府前廣場，音樂晚會活動全程於新竹市林智堅市長及簡文秀教授臉書 LIVE 直播，並偕同警廣現場實況轉播。簡文秀表示，由於新竹科學工業園區、新竹工研院吸引了大批國內外高科技人力移居，於是新竹一直是擁有相當高的學識素質及愛好文化藝術人口最多的城市，秉持著億光文化基金會推廣藝文教育的宗旨，本次演出嘉賓均是專業領域中的翹楚，尤其這場音樂會是戶外場，更讓演出者與觀眾沒有距離，享受音樂帶來的美好氛圍，也讓文化素養深根在這個城市！

這次演出嘉賓特別邀請到金曲、金鐘及金鼎的三金歌王殷正洋、臺灣女重唱組合得獎最多的南方二重唱、兼具演員歌手身份的憨厚一哥王中平、世界男聲重唱團體排名第一的拉縴人歌手、在國際聲樂比賽多次獲獎的男中音許德崇以及聲樂家簡文秀等知名音樂家，全場由葉樹涵教授所帶領的 C 大調管弦樂團演奏，節目當中安排的歌曲類型多元豐富 - 聖誕組曲、臺灣歌謠組曲、校園民歌、國臺語流行金曲及著名的世界名歌等曲目，與大家共度充滿感恩、愛、和平與喜悅的夜晚！

活動當天下午 1 點開始的「耶誕市集」在北大公園展開，有多家在地知名文創攤位，推出獨家聖誕商品，現場更安排去年深受大小朋友喜愛的耶誕火車供民眾搭乘，歡迎全家或親子共同來參與！