翻轉台灣經濟陳美伶：希望能有仙女棒

2017 年即將結束，國發會主委陳美伶今 (21) 日舉行年終記者會，除交代上任時提出的 10 大重點工作推動進度，面對國人對政府的期待，陳美伶有感而發，「希望有仙女棒讓台灣馬上翻轉、幸福」。陳美伶認為，明年國內整體經濟動能可穩定成長，他充滿信心。

國發會年終記者會一開始，播放陳美伶上任 3 個多月來前往 APEC 部長會議、隨行政院長賴清德下鄉以及出席各項國發會活動的回顧畫面，影片開場並引用童話故事「灰姑娘」情節，神仙教母手中的仙女棒一揮，即讓灰姑娘變身為公主。

看完這段影片，陳美伶隨即有感而發，「希望有仙女棒讓台灣馬上翻轉、幸福」，表達他對施政的迫切感。

陳美伶指出，國發會訂定的 2018 年國發計畫中，經濟成長率目標值為 2.4% 至 2.6% ，他對明年經濟情勢深具信心，認為整體經濟動能仍將穩定成長。陳美伶強調，明年半導體相關業者將持續擴大投資，加上前瞻基礎建設以及產業創新計畫開始執行，主計總處預估，明年固定投資實際成長率可達 3.78% ，將成帶動經濟成長的重要引擎。

至於不確定因素則包括主要國家貨幣政策正常化，以及地緣政治不穩定，均需持續關注。

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