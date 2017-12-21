台股盤後－股后爭霸戰股王遭冷落 大立光殺尾 拖累指數失守10500

台股今 (21) 日早盤呈現個股表現，高價股由精華及精測演出股后爭霸戰，被動元件族群則由電容廠凱美及智寶領漲，支撐指數維持平盤之上，不過午盤過後電子三雄跌勢擴大，大立光更是回測 4100 元大關，終場下跌 15.55 點，以 10488.97 點作收，成交值 981.69 億元。

櫃買市場則是開高震盪收小紅，其中生技類股再度強彈，推升櫃買指數順利收復月線，終場上漲 0.32 點，以 147.26 點作收，成交值 364.93 億元。

台股今天類股呈現漲跌互見，其中跌幅最重的是貿易百貨類股，達 1.2%，光電也下跌逾 1%，電器電纜、電腦設備、電子零組件、橡膠、通信網路、紡纖、金融、其他電子、電子通路、食品、化學、水泥、油電燃氣等也均收黑。

至於上漲類股則以玻陶類股上漲 3.4% 最高，造紙、電機機械、生醫、鋼鐵、資訊服務、其他類、觀光、航運、汽車、化學生醫、半導體、建材營造、塑膠等也均收紅。

台股今天焦點在於股后爭霸戰，隱形眼鏡廠精華一度擠下精測，篡位登上股后，不過精測也不甘示弱，雙方互有往來，不過終場精測還是順利守住股后寶座，預料明天仍持續進行攻防戰。

至於股王大立光走勢則是相當落寞，早盤在 4100-4200 元之間盤整，尾盤跌幅擴大，險些跌破 4100 元。

電子三雄的台積電及鴻海也是兩樣情，台積電全場力守在平盤之上，不過尾盤漲幅收斂到僅以小漲 0.5 元作收，鴻海則是再度跌落到 5 日線之下。

被動元件持續吸金，不過領漲股油國巨及華新科，轉移到電容廠凱美及智寶，雙雙亮燈漲停，鈞寶、越峰、大毅、光頡、美磊、立敦、禾伸堂、華容、金山電等也均收紅。

另外紡纖廠宜進今天暫停交易，市場預期將處分杭州廠，買盤搶進同集團的宏洲，終場大漲 7%。

倫元投顧分析師王信傑表示，台股目前仍是處於盤整盤格局，其中月線及半年線反壓不小，尤其月線已經扣抵到 10800 附近，預料台股後續整理區間，將為維持在 10200-10600 點之間。