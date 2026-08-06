鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-06 16:51

傳動元件大廠上銀 (2049-TW) 今 (6) 日公布 7 月自結合併營收 26.81 億元，月增 5%、年增 33.94%，創 2022 年 8 月以來新高，累計前 7 月營收 165.69 億元，創歷年同期第三高，年增 20.36%。大銀微系統 (4576-TW) 同步報捷，7 月自結合併營收 3.67 億元，續創單月史上新高，月增 5%、年增 60.14%；累計前 7 月營收 22.43 億元，創歷年同期新高，年增 49.67%。

上銀董事長卓文恒日前表示，受惠於漲價效應及自動化、半導體、AI 伺服器機櫃與散熱接頭等需求暢旺，目前滾珠螺桿訂單能見度達 5 個月。上銀機器人產品占整體營收比重逐步拉升，2024 年營收占比約 7%、2025 年達到 10%，今年第一季已攀升至 12%，預期全年機器人營收占比將會更高。

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摩根士丹利 (Morgan Stanley) 日前發布研究報告指出，中國 PMI 數據轉弱可能會對工業自動化領域企業近期的投資情緒造成壓力，尤其是針對中國市場曝險比例較高的公司，但在台灣自動化族群中，對亞德客與上銀依舊抱持樂觀態度，雙雙給予「優於大盤」的投資評等。