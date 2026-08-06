鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-06 14:50

前 OpenAI 研究員、現年 25 歲的華爾街新晉投資者 Leopold Aschenbrenner，其執掌的避險基金 Situational Awareness 在經歷了瀕臨崩潰僅僅幾天之後，已經重返投資市場，對一家非上市公司押注 4 億美元。

在 7 月初，Situational Awareness 的資產規模曾高達 450 億美元，但隨著其持有的上市科技股價值迅速縮水，引發了華爾街貸款機構大規模追繳保證金。為了應對資金壓力，Aschenbrenner 一度考慮出售其引以為傲的私募股權，如 Anthropic、Fluidstack 與 MatX 等公司的股份。最終，他與 Ken Griffin 旗下的 Citadel 達成協議，出售了大部分的上市股票組合，以償還貸款並保住私募股權持倉。

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這也讓他付出了極大的代價，截至上周四，這支基金的資產規模已暴跌至約 100 億美元，早先槓桿押注賺取的巨額收益，在保證金追繳令的追殺下已付之一炬。

儘管基金元氣大傷，但 Aschenbrenner 隨即展現了重返市場的決心。據知情人士透露，基金已於本周二向一家非上市公司投資 4 億美元，這是繼上個月投入 1 億美元後的追加投資。雖然目前尚不清楚這筆資金具體流向投資組合中的哪家公司，但此舉被視為他試圖透過長期價值投資來重建基金的初步信號。

Situational Awareness 的投資者結構特殊，大多為舊金山灣區的富裕人士與家族辦公室，包括 D1 Capital 創辦人 Dan Sundheim 等知名大咖。儘管經歷劇震，目前尚未出現大規模撤資跡象。

Aschenbrenner 在致投資者的信中承諾，他幾乎所有的個人資產都投入了這支基金，並將從此次經驗中吸取教訓，成為更強大的投資人。