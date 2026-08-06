盤中速報 - 品安(8088)急跌-3.2%報49.45元，成交4,911張
鉅亨網新聞中心
品安(8088-TW)近5分K跌速3.2%，06日12:19報49.45元，成交4,911張，今日漲幅為3.78％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
品安(8088-TW)近5日股價上漲13.18% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 18.36%。櫃買市場加權指數 上漲 14.81%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+114 張
- 外資買賣超：+112 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：-39 張
- 融券增減：-2 張
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