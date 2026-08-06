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盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額576.79億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現強勁，06日10:49相關指數上漲2.12%，總成交額576.79億元，大盤占比42.36%。

該產業上漲家數42、下跌家數60、平盤家數8。領漲個股品安(8088-TW)06日10:49股價上漲4.75元，報52.4元，漲幅9.97%。

半導體類指數近5日上漲18.36%，櫃買市場加權指數上漲14.81%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +18.36% +14.81%
近一月 -15.56% -13.84%
近三月 -5.71% -5.81%
近六月 +50.15% +29.49%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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品安52.4+9.97%

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