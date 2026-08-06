盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額576.79億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現強勁，06日10:49相關指數上漲2.12%，總成交額576.79億元，大盤占比42.36%。
該產業上漲家數42、下跌家數60、平盤家數8。領漲個股品安(8088-TW)06日10:49股價上漲4.75元，報52.4元，漲幅9.97%。
半導體類指數近5日上漲18.36%，櫃買市場加權指數上漲14.81%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+18.36%
|+14.81%
|近一月
|-15.56%
|-13.84%
|近三月
|-5.71%
|-5.81%
|近六月
|+50.15%
|+29.49%
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