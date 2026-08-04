鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,773.88美元，24小時漲跌幅+0.91%；以太幣(ETH)現報價格1,865.58美元，24小時漲跌幅-0.04%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達17.36億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達10.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.46億美元。
24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅25.2%；STORJ(STORJ)近一週漲幅15.5%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅14.1%。
近一週跌幅：WIN(WIN)近一週跌幅31.6%；艾達幣(ADA)近一週跌幅19.6%；COTI(COTI)近一週跌幅17.8%。
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