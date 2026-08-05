鉅亨速報 - Factset 最新調查：CDW Corp(CDW-US)EPS預估上修至10.88元，預估目標價為155.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對CDW Corp(CDW-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.68元上修至10.88元，其中最高估值11.2元，最低估值10.5元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.2(11.2)
|12.85
|14.1
|最低值
|10.5(10.5)
|11.33
|12.22
|平均值
|10.83(10.76)
|11.85
|12.95
|中位數
|10.88(10.68)
|11.76
|12.66
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|243.01億
|252.88億
|257.92億
|最低值
|231.01億
|238.36億
|246.93億
|平均值
|237.96億
|246.01億
|251.87億
|中位數
|239.49億
|246.02億
|251.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.04
|8.13
|8.10
|7.97
|8.08
|營業收入
|208.21億
|237.49億
|213.76億
|209.99億
|224.24億
詳細資訊請看美股內頁：
CDW Corp(CDW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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