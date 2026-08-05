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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CDW Corp(CDW-US)EPS預估上修至10.88元，預估目標價為155.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對CDW Corp(CDW-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.68元上修至10.88元，其中最高估值11.2元，最低估值10.5元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.2(11.2)12.8514.1
最低值10.5(10.5)11.3312.22
平均值10.83(10.76)11.8512.95
中位數10.88(10.68)11.7612.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值243.01億252.88億257.92億
最低值231.01億238.36億246.93億
平均值237.96億246.01億251.87億
中位數239.49億246.02億251.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.048.138.107.978.08
營業收入208.21億237.49億213.76億209.99億224.24億

詳細資訊請看美股內頁：
CDW Corp(CDW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCDW

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