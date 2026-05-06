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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)EPS預估上修至23.03元，預估目標價為380.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.46元上修至23.03元，其中最高估值23.6元，最低估值21.87元，預估目標價為380.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.6(23.6)27.0131.2334.45
最低值21.87(21.87)24.6426.7429.25
平均值22.79(22.69)25.9329.1332.23
中位數23.03(22.46)26.1929.2232.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值296.08億315.53億330.54億347.29億
最低值261.98億280.15億298.71億346.51億
平均值282.18億302.09億319.87億346.90億
中位數284.57億306.28億324.52億346.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS18.4713.274.6711.3016.40
營業收入193.67億208.62億207.61億234.33億261.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJLL

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