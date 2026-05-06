鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)EPS預估上修至23.03元，預估目標價為380.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.46元上修至23.03元，其中最高估值23.6元，最低估值21.87元，預估目標價為380.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.6(23.6)
|27.01
|31.23
|34.45
|最低值
|21.87(21.87)
|24.64
|26.74
|29.25
|平均值
|22.79(22.69)
|25.93
|29.13
|32.23
|中位數
|23.03(22.46)
|26.19
|29.22
|32.99
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|296.08億
|315.53億
|330.54億
|347.29億
|最低值
|261.98億
|280.15億
|298.71億
|346.51億
|平均值
|282.18億
|302.09億
|319.87億
|346.90億
|中位數
|284.57億
|306.28億
|324.52億
|346.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|18.47
|13.27
|4.67
|11.30
|16.40
|營業收入
|193.67億
|208.62億
|207.61億
|234.33億
|261.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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