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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.67元，其中最高估值2.19元，最低估值0.73元，預估目標價為112.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.19(2.19)
|3.08
|3.78
|4.55
|最低值
|0.73(0.73)
|1.55
|2.07
|3.36
|平均值
|1.73(1.64)
|2.24
|2.88
|3.78
|中位數
|1.67(1.61)
|2.2
|2.8
|3.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.06億
|54.61億
|58.46億
|62.15億
|最低值
|45.86億
|49.52億
|51.80億
|59.87億
|平均值
|46.93億
|52.31億
|55.58億
|60.72億
|中位數
|46.96億
|52.33億
|55.96億
|60.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.82
|2.39
|0.79
|-0.12
|2.22
|營業收入
|21.36億
|25.73億
|32.22億
|36.53億
|44.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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