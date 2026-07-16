鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至-0.38元，預估目標價為26.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.25元下修至-0.38元，其中最高估值0.01元，最低估值-0.47元，預估目標價為26.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.01(0.01)
|0.65
|1.24
|0.62
|最低值
|-0.47(-0.47)
|0
|0.41
|0.62
|平均值
|-0.27(-0.25)
|0.35
|0.75
|0.62
|中位數
|-0.38(-0.25)
|0.39
|0.71
|0.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|383.44億
|473.54億
|488.35億
|487.45億
|最低值
|367.36億
|410.00億
|453.17億
|487.45億
|平均值
|373.96億
|427.44億
|476.16億
|487.45億
|中位數
|372.97億
|425.51億
|479.11億
|487.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.08
|-0.05
|0.76
|0.09
|0.11
|營業收入
|184.06億
|205.83億
|243.83億
|302.68億
|345.34億
詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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