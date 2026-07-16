鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至-0.38元，預估目標價為26.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.25元下修至-0.38元，其中最高估值0.01元，最低估值-0.47元，預估目標價為26.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.01(0.01)0.651.240.62
最低值-0.47(-0.47)00.410.62
平均值-0.27(-0.25)0.350.750.62
中位數-0.38(-0.25)0.390.710.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值383.44億473.54億488.35億487.45億
最低值367.36億410.00億453.17億487.45億
平均值373.96億427.44億476.16億487.45億
中位數372.97億425.51億479.11億487.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.08-0.050.760.090.11
營業收入184.06億205.83億243.83億302.68億345.34億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCPNG

相關行情

台股首頁我要存股
酷澎17.42-1.80%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty