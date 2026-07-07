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鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至-0.14元，預估目標價為26.50元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.12元下修至-0.14元，其中最高估值0.05元，最低估值-0.42元，預估目標價為26.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.05(0.05)0.671.260.62
最低值-0.42(-0.39)00.410.62
平均值-0.17(-0.15)0.360.760.62
中位數-0.14(-0.12)0.390.750.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值383.44億473.54億496.52億487.45億
最低值367.36億410.00億453.17億487.45億
平均值375.32億429.05億478.42億487.45億
中位數376.14億429.65億483.48億487.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.08-0.050.760.090.11
營業收入184.06億205.83億243.83億302.68億345.34億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSCPNG

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