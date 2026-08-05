營收速報 - 大量(3167)7月營收11.47億元年增率高達152.87％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為59.52億元，累計年增率131.8%。
最新價為645元，近5日股價上漲33.68%，相關電機機械上漲13.43%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-318 張
- 外資買賣超：+1201 張
- 投信買賣超：-1729 張
- 自營商買賣超：+210 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|11.47億
|153%
|10%
|26/6
|10.41億
|140%
|9%
|26/5
|9.56億
|120%
|11%
|26/4
|8.63億
|114%
|12%
|26/3
|7.73億
|147%
|35%
|26/2
|5.71億
|123%
|-5%
大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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