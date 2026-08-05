鉅亨速報

營收速報 - 大量(3167)7月營收11.47億元年增率高達152.87％

鉅亨網新聞中心

大量(3167-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣11.47億元，年增率152.87%，月增率10.17%。

今年1-7月累計營收為59.52億元，累計年增率131.8%。

最新價為645元，近5日股價上漲33.68%，相關電機機械上漲13.43%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-318 張
  • 外資買賣超：+1201 張
  • 投信買賣超：-1729 張
  • 自營商買賣超：+210 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 11.47億 153% 10%
26/6 10.41億 140% 9%
26/5 9.56億 120% 11%
26/4 8.63億 114% 12%
26/3 7.73億 147% 35%
26/2 5.71億 123% -5%

大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報7月營收大量

相關行情

台股首頁我要存股
大量645+9.88%
美元/台幣32.315-0.41%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty