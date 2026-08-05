營收速報 - 英業達(2356)7月營收901.90億元年增率高達65.73％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為5,603.58億元，累計年增率40.78%。
最新價為65.7元，近5日股價上漲8.96%，相關電腦週邊上漲13.83%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+15843 張
- 外資買賣超：+15000 張
- 投信買賣超：+768 張
- 自營商買賣超：+75 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|901.90億
|66%
|-12%
|26/6
|1,022.62億
|62%
|23%
|26/5
|828.08億
|35%
|-2%
|26/4
|847.87億
|37%
|-3%
|26/3
|875.63億
|47%
|72%
|26/2
|509.34億
|-1%
|-18%
英業達(2356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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