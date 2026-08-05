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營收速報 - 英業達(2356)7月營收901.90億元年增率高達65.73％

鉅亨網新聞中心

英業達(2356-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣901.90億元，年增率65.73%，月增率-11.8%。

今年1-7月累計營收為5,603.58億元，累計年增率40.78%。

最新價為65.7元，近5日股價上漲8.96%，相關電腦週邊上漲13.83%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+15843 張
  • 外資買賣超：+15000 張
  • 投信買賣超：+768 張
  • 自營商買賣超：+75 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 901.90億 66% -12%
26/6 1,022.62億 62% 23%
26/5 828.08億 35% -2%
26/4 847.87億 37% -3%
26/3 875.63億 47% 72%
26/2 509.34億 -1% -18%

英業達(2356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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