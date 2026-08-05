營收速報 - 建德工業(6606)7月營收9,053萬元年增率高達39.73％
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今年1-7月累計營收為5.75億元，累計年增率23.74%。
最新價為26.1元，近5日股價上漲0.77%，相關電機機械上漲6.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+55 張
- 外資買賣超：+80 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|9,053萬
|40%
|-8%
|26/6
|9,848萬
|30%
|12%
|26/5
|8,775萬
|37%
|-18%
|26/4
|1.07億
|21%
|19%
|26/3
|8,989萬
|23%
|174%
|26/2
|3,282萬
|-12%
|-53%
建德工業(6606-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種精密工具鋼模等之製造及買賣。各種特殊鋼金屬之熱處理之代辦。各種精密機械工作母機自動機械之設計製造及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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