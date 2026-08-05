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營收速報 - 建德工業(6606)7月營收9,053萬元年增率高達39.73％

鉅亨網新聞中心

建德工業(6606-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣9,053萬元，年增率39.73%，月增率-8.07%。

今年1-7月累計營收為5.75億元，累計年增率23.74%。

最新價為26.1元，近5日股價上漲0.77%，相關電機機械上漲6.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+55 張
  • 外資買賣超：+80 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 9,053萬 40% -8%
26/6 9,848萬 30% 12%
26/5 8,775萬 37% -18%
26/4 1.07億 21% 19%
26/3 8,989萬 23% 174%
26/2 3,282萬 -12% -53%

建德工業(6606-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種精密工具鋼模等之製造及買賣。各種特殊鋼金屬之熱處理之代辦。各種精密機械工作母機自動機械之設計製造及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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