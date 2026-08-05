鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-08-05 12:27

中國北京王府井 APM 一層原蘭蔻全球旗艦店大門緊鎖，320 平方公尺空間已經全部搬空，店內僅遺留拆卸後的展架與線纜。

緊鄰門市外牆，印有戶外品牌 SALOMON 標識的圍擋搭建完畢，宣告這處曾經備受行業矚目的美妝地標即將易主。

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蘭蔻中國官網客服人員 5 日（周三）證實，上述店鋪的確未處於營運狀態，已於 7 月底關店，至於後續是否會另選址開設同等規模店鋪，暫時沒有更多訊息揭露。

據《界面新聞》報導，在蘭蔻官方微信號上仍能搜索到北京 APM 店的相關訊息，但消費者撥打頁面上店鋪電話無人接聽或空號狀態，選擇「添加美容顧問」也沒有顧問的聯繫方式。若選擇另一家王府井店，則有多名美容顧問可添加微信咨詢。

北京 APM 門市是蘭蔻繼巴黎香榭麗舍大街店之後，全球第二家也是亞太首家旗艦店。從 2020 年中國國慶正式開業到撤店清場，營業周期不到六年。

不過，除 APM 店外，蘭蔻在北京漢光百貨、SKP、新光天地等核心商場的專櫃仍保持正常運作。全中國範圍內，蘭蔻依舊維持廣泛線下專櫃網絡，會員體系、售後服務與單一門市相互獨立，消費者持會員賬號依舊可以在全國任意專櫃、官方線上渠道享受同等權益。

和普通商場專櫃相比，超大型獨立旗艦店不僅租金成本更高，美容顧問配置數量也需要達到常規專櫃兩至三倍，疊加持續空間翻新、物料營運開支，長期維持營運需要承擔高昂固定成本。

當越來越多消費者選擇在線上購物，大店的銷售職能不可避免會被弱化，僅剩下品牌展示價值，投入性價比持續下降。

分析人士認為，未來高檔美妝線下布局將告別「盲目追求大面積旗艦店」的擴張時代，品牌選址將更加看重坪效、客流轉化能力，門市形態向中小型體驗專櫃轉型，地標性大店只會選擇性布局少數核心城市。