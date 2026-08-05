鉅亨網編輯林羿君 2026-08-05 09:16

黑石集團已與投資人展開初步磋商，評估市場對第二筆大型債務融資案的興趣，該融資案將用於支持人工智慧新創公司 Anthropic 租用谷歌 (GOOGL-US) 晶片的資金需求。

Anthropic再掀AI融資狂潮 黑石擬募360億美元助搶谷歌晶片。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，其中一項初步提案的債務規模至少達到 360 億美元。不過，相關細節包括融資規模、架構，甚至黑石最終是否會主導這筆融資，目前仍在討論中，未來可能有所調整。

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若最終規模接近 360 億美元，這筆交易將超越約兩個月前由阿波羅全球管理（Apollo Global Management）與黑石共同籌組、用於支持 Anthropic 租用谷歌客製化晶片的 350 億美元債務融資案。該交易當時已是私募信貸市場史上規模最大的交易之一。

黑石、阿波羅、Anthropic 及 Google 的代表均婉拒置評。

隨著矽谷競相建構 AI 基礎設施，各大領先企業彼此締結了複雜且往往環環相扣的交易，以爭取取得算力的管道。

Google 是 Anthropic 最早期的投資人之一，不僅多次買入股權，如今更日益成為支撐該新創公司資料中心背後融資的重要後盾。

在此潛在的新一輪融資案登場之際，Anthropic 正值向美國監管機構祕密提交首次公開發行（IPO）聲訊，企圖在公開市場上市的進度上超越競爭對手 OpenAI。

根據先前的債務交易，這家 Claude 的開發商計畫在 Google 的協助下，於 5 座資料中心承租高效能電腦晶片。

面對人工智慧帶來前所未有的資本需求，科技公司正尋求利用信貸市場各個領域籌措資金，也迫使華爾街設計創新的債務架構以因應需求。近期部分企業在市場擔憂 AI 投資回報可能不如預期的背景下，甚至被迫以更高殖利率籌措新債。