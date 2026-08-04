營收速報 - 2026年8月5日台股大型公司7月營收一覽（新增2家）
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本次公布7月營收一覽
截至台北時間2026年8月5日07:55，彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計2家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南電-電子零組件業
|544萬
|16.1%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|南電-電子零組件業
|544萬
|16.1%
7月已公布營收一覽
截至目前，已公布7月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達2家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有1家。
7月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|0家
|大於50億
|>= 0%
|1家
|大於50億
|< 0%
|0家
|大於50億
|<= -20%
|1家
7月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南電-電子零組件業
|544萬
|16.1%
7月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|南電-電子零組件業
|544萬
|16.1%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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