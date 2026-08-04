盤中速報 - 費城半導體大漲3.54%，報11834.77點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日09:30，費城半導體上漲404.42點（或3.54%），暫報11834.77點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.08%
- 近 1 月：-9.47%
- 近 3 月：+7.88%
- 近 6 月：+43.48%
- 今年以來：+61.37%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲12.41%；英特格(ENTG-US)上漲9.03%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲7.6%；安謀控股公司(ARM-US)上漲6.81%；泰瑞達(TER-US)上漲6.07%。
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