鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲3.54%，報11834.77點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日09:30，費城半導體上漲404.42點（或3.54%），暫報11834.77點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.08%
  • 近 1 月：-9.47%
  • 近 3 月：+7.88%
  • 近 6 月：+43.48%
  • 今年以來：+61.37%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲12.41%；英特格(ENTG-US)上漲9.03%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲7.6%；安謀控股公司(ARM-US)上漲6.81%；泰瑞達(TER-US)上漲6.07%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體11981.504.82%
連貫321.24+11.5%
英特格136.67+9.16%
邁威爾科技214.36+10.6%
安謀控股公司266.1601+11.3%
泰瑞達396.28+8.33%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty