鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fresenius Medical Care AG - ADRFMS-US的目標價調降至23.58元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)提出目標價估值：中位數由24.39元下修至23.58元，調降幅度3.31%。其中最高估值34.68元，最低估值17.86元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Fresenius Medical Care AG - ADR評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀7位。
Fresenius Medical Care AG - ADR今(5日)收盤價為24.01元。近5日股價下跌3.31%，標普指數上漲4.14%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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