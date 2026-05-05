鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fresenius Medical Care AG - ADRFMS-US的目標價調降至23.67元，幅度約4.26%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)提出目標價估值：中位數由24.72元下修至23.67元，調降幅度4.26%。其中最高估值34.54元，最低估值15.22元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Fresenius Medical Care AG - ADR評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀7位。
Fresenius Medical Care AG - ADR今(6日)收盤價為20.1361元。近5日股價上漲4.26%，標普指數上漲0.37%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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