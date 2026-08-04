鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.01%，報364.51美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間05日03:17股價上漲17.38美元，報364.51美元，漲幅5.01%，成交量5,333,382（股），盤中最高價365.08美元、最低價349.07美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+9.39%
  • 近 1 月：-0.27%
  • 近 3 月：+91.7%
  • 近 6 月：+108.81%
  • 今年以來：+88.45%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Palo Alto Networks Inc

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007736.49+1.79%
道瓊指數54085.881.71%
NASDAQ26584.99+2.59%
費城半導體12179.266.55%
Palo Alto Networks Inc366.34+5.53%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty