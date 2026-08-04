盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.01%，報364.51美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間05日03:17股價上漲17.38美元，報364.51美元，漲幅5.01%，成交量5,333,382（股），盤中最高價365.08美元、最低價349.07美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.39%
- 近 1 月：-0.27%
- 近 3 月：+91.7%
- 近 6 月：+108.81%
- 今年以來：+88.45%
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