盤中速報 - 應用材料(AMAT-US)大漲5.19%，報545.11美元
鉅亨網新聞中心
應用材料(AMAT-US)截至台北時間05日00:13股價上漲26.9美元，報545.11美元，漲幅5.19%，成交量2,549,194（股），盤中最高價547.20美元、最低價535.56美元。
美股指數盤中表現
應用材料(AMAT-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.26%
- 近 1 月：-14.07%
- 近 3 月：+33.19%
- 近 6 月：+62.62%
- 今年以來：+101.65%
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