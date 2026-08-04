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盤中速報 - 應用材料(AMAT-US)大漲5.19%，報545.11美元

鉅亨網新聞中心

應用材料(AMAT-US)截至台北時間05日00:13股價上漲26.9美元，報545.11美元，漲幅5.19%，成交量2,549,194（股），盤中最高價547.20美元、最低價535.56美元。

美股指數盤中表現

應用材料(AMAT-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.26%
  • 近 1 月：-14.07%
  • 近 3 月：+33.19%
  • 近 6 月：+62.62%
  • 今年以來：+101.65%

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美股美股盤中盤中速報應用材料

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應用材料547.98+5.74%

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