鉅亨速報 - Factset 最新調查：安森美半導體ON-US的目標價調降至110元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對安森美半導體(ON-US)提出目標價估值：中位數由115元下修至110元，調降幅度4.35%。其中最高估值150元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予安森美半導體評價：積極樂觀14位、保持中立16位、保守悲觀0位。
安森美半導體今(4日)收盤價為80.4元。近5日股價下跌4.35%，標普指數上漲2.53%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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